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موانيء بورسعيد تتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانيء بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان لها اليوم الأربعاء - أن ميناء شرق بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة السفن.. حيث سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 8 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 7 سفن.

فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وأشارت الهيئة إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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