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موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 08:00 م
مصر
مصر
أمل الحلفاوي

يتأهب عشاق كرة القدم لمعرفة موعد مباراة مصر وليبيا، والتي تجمع المنتخبان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة مصر وليبيا

ومن المنتظر أن تقام المواجهة بين مصر وليبيا، يوم التاسع من شهر أكتوبر المقبل، لحساب لقاءات الجولة الثالثة بعد أن تعثر الفراعنة في الجولة الماضية أمام المنتخب الجابوني، بتعادل إيجابي بهدف.

في الوقت الذي نجح فيه المنتخب الليبي، في تحقيق الفوز على المنتخب الأنجولي بهدف مقابل لا شيء، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتُنقل مواجهة المنتخبين، عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات المنتخب المصري في التصفيات.

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