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خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:59 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

 

 

كشف تقرير إسباني، عن خبر سار لجمهور برشلونة، بخصوص موعد عودة النجم الشاب أنسو فاتي، للمشاركة في المباريات.

 

خبر سار لبرشلونة


ووفقاً لمحطة (TV3) التلفزيونية الكاتالونية، فإن فاتي لأول مرة منذ إصابته، يكمل الحصة التدريبية بشكل كامل بدون أي مشاكل.

 

وأشارت إلى أن اللاعب قد يدخل قائمة الفريق، في لقاء غرناطة، ضمن بطولة الدوري الإسباني، يوم الإثنين القادم.

 

من الجدير بالذكر أن فاتي البالغ من العمر 18 عاماً، يغيب عن البارسا بسبب الإصابة، منذ حوالي عام.

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