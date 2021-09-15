وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية العام (فيديو)



وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن العلامة التجارية مستلهمة من الحضارة القديمة وتعود لـ450 قبل الميلاد بأن هناك آلهة حسب ما كتب على أوراق البردي بأنها كانت تستيقظ يوميا في المحلة الكبرى وتنسج للعالم.



وأشار إلى أن مصر كانت أكبر بورصة للأقطان، مؤكدا أن الدولة تسعى لإعادة القطن المصري لسابق عهده، وذلك تعليقا على تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان في الشرق الأوسط.



وأوضح أن مصر تستورد أقطان الشعر قصيرة التيلة حتى نتمكن من التحول إلى سوق إقليمي للقطن.



وأشار إلى أن هناك 181 مركزا لتجميع الأقطان على مستوى الجمهورية بإدارة مباشرة من الحكومة، منوها بأن هناك 30 شركة تشارك في المزايدة على أسعار القطن الذي وصل القنطار بـ 3820 جنيه.



وتابع وزير قطاع الأعمال أنه تم تسجيل علامة تجارية خاصة بإنتاج مصر من القطن تحمل لوجو مرتبط بالحضارة المصرية.



وفيما يتعلق آخر تطورات صرف تعويضات عمال الحديد والصلب، قال إنه حاليا التفاوض مع نقابتهم، مؤكدا: «إحنا بندي أكتر من اللي في القانون»، وتوقع في الوقت ذاته انتهاء الأزمة قريبًا.



أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه تم تسجيل علامة تجارية خاصة بإنتاج مصر من القطن تحمل لوجو مرتبط بالحضارة المصرية، مضيفا أنه سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري للتسويق في الداخل والخارج الغزول والأقمشة يناير المقبل.