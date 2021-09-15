موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء، مواجة مهمة في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.





موعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان





وتنطلق مباراة ليفربول وميلان في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".





القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وإنتر ميلان





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، مالكة حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا عن نقل مباراة ليفربول وإنتر ميلان عبر فضائيتها beIN Sports 1 HD Premium..





مجموعة ليفربول





ووقع فريق ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم الكبير محمد صلاح في مجموعة نارية، تضم أتلتيكو مدريد ونادي بورتو البرتغالي إلى جانب إنتر ميلان الإيطالي.





تشكيل مباراة ليفربول وإنتر ميلان





ومن المتوقع أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول بتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرامى أمامه الرباعي أرنولد وفان دايك وماتيب وروبرتسون، وفي الوسط فابينيو وألكنتار وهندرسون، والثلاثي الهجومي صلاح وجوتا وماني.



