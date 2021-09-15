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متحدث الصحة: الموجة الرابعة لكورونا تصيب الأطفال.. ولا داع للفزع (فيديو)
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 08:11 م
كساب أحمد
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر سجلت أولى حالات الإصابات بدلتا بلاس في شهر يوليو الماضي، لإحدى السيدات ويبلغ عمرها 35 عامًا، مشيرًا إلى أن حالتها لم تستدع دخولها المستشفى وتعافت.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المشكلة في الموجة الرابعة في سرعة الانتشار، حيث تصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال، وطالب المواطنين بعدم الفزع والإلتزام بالإجراءات الاحترازية.
وتابع مجاهد، أن نسب الوفيات تراجعت مقارنة بالنسب العالمية بمعدل 3% وهذا يختلف من موجة إلى أخرى وهذا بسبب المناعة لدى المواطن والمواطنين اللذين يخضعوا للكشف في المبادرات الرئاسية والكشف عن الأمراض مبكرًا وكل هذا يسهم في تقليل الوفيات حال الإصابة بفيروس كورونا.