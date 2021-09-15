أمير جازان بالنيابة: تسجيل "جزر فرسان" باليونسكو دليل حرص واهتمام القيادة لإبراز حضارة وثقافة المملكة

رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة – باسمه وباسم أهالي المنطقة – الشكر والتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح المملكة في تسجيل “جزر فرسان ” بمنطقة جازان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في “اليونسكو”.





وأكد أمير جازان بالنيابة في تصريح صحفي أن هذا الإنجاز دليل على العناية والاهتمام والدعم من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لإبراز ما تزخر به بلادنا من حضارات وثقافات مواقع سياحية وطبيعة، الذي يظهر جليا في ما تشهده المملكة من قفزات ثقافية واجتماعية في ظل الرؤية الحكيمة والثاقبة 2030.





مشيرًا إلى أن الإعلان عن تسجيل جزر فرسان‬⁩ بمنطقة جازان‬⁩ كأول موقع في المملكة ضمن برنامج “الإنسان والمحيط الحيوي” التابع لمنظمة ⁧‫اليونسكو‬⁩ سيسهم في الحفاظ على البيئة وحماية التنوع الإحيائي.





وأوضح الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ أن جزر فرسان تضم عدة جزر ذات طابع استثنائي يحمل عوامل ثقافيه وسياحية وبيئة نادره، وهي تعد من المواقع الفريدة والساحرة على البحر الأحمر وتحظى بإقبال من قبل أهالي المنطقة وزوارها وعشاق الطبيعة، في المحافظة عليها وإبرازها، وتمثل محمية وبيئة بحرية جاذبة لتعزيز التنمية البشرية والحركة الثقافية والسياحية والفطرية والاقتصادية بالمنطقة.





وأعرب أمير جازان بالنيابة عن شكره لوزير الثقافة، وللقائمين على، إنجاز ملف محمية جزر فرسان من خلال المركز الوطني لمحمية الحياة الفطرية بالشراكة مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الشريك الرسمي لمنظمة “اليونسكو”.





مثمنًا متابعتهم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وصولاً إلى تسجيل موقع جزر فرسان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو بوصفها موقعًا ثقافيًا ذا قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني والبيئي.



