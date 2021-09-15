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مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 08:28 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي

 

 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، مواجهة مرتقبة ضد طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.

 

 

"تاو أول الغائبين وتأجيل حسم موقف أكرم توفيق"

 

وتقرر أن يغيب عن مباراة الجيش، الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق الوافد حديثًا، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الضامة.

 

فيما لم يتم حسم موقف أكرم توفيق لاعب وسط الفريق بشكل تام من خوض اللقاء، بعد تعرضه للإصابة في الوجه أثناء تواجده مع المنتخب الوطني.

 

"التشكيل المتوقع"

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الجيش بالسوبر المصري كالآتي:-

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، كريم فؤاد.

 

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة

 

خط الهجوم: ميكيسوني، محمد شريف، حسام حسن.

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نهائي كاس السوبر المصري تشكيل الاهلي بين الأهلي وطلائع الجيش آلفجر

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