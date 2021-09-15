بقيادة هالاند.. بوروسيا دورتموند يهزم بشكتاش في دوري أبطال أوروبا

افتتح بوروسيا دورتموند الألماني مشواره بالمجموعة الثالثة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز 2 - 1 على مضيفه بشكتاش التركي اليوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة.





بوروسيا دورتموند يهزم بشكتاش في دوري أبطال أوروبا

وارتدى النجم الإنجليزي الواعد جودي بيلينغهام ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما افتتح التسجيل لدورتموند في الدقيقة 20، قبل أن يصنع الهدف الثاني للهداف النرويجي الشاب إرلينغ هالاند في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. في المقابل، جاء هدف بشكتاش الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني عن طريق الإسباني فرانسيسكو مونتيرو.





وبذلك، حصد دورتموند، الذي توج باللقب عام 1997، أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم أيضا فريقي سبورتنغ لشبونة البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنفس الجولة، فيما ظل بشكتاش بلا رصيد من النقاط.



