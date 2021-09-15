محمد حجازي: عودة السفير القطري صفحة جديدة بين القاهرة والدوحة (فيديو)

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استقبال مصر على مدار اليومين الأخريين مسؤولين عرب لا سيما عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الليبي فضلا عن رئيس مجلس النواب العراقي، قائلا إن استقرار مصر سياسيا واقتصاديا يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.



وأكد حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية لديها سياسة خارجية واعية، مضيفا أنها ساهمت بحقن الدماء في ليبيا، مضيفًا مصر تدرك أهمية خروج المرتزقة وقوات أحنبية المرفوض وجودها في ليبيا لتحقيق الاستقرار.



وفيما يتعلق باعتماد حركة السفراء لا سيما عودة السفير القطري، قال إنه مؤشر جيد لعودة العلاقات المصرية القطرية، لافتًا إلى أنه عودة السفير القطري بمثابة فتح صفحة جديدة مبنية على الاحترام والإخوة، معربا عن أمله أنه تستغل الدوحة قدرتها التنموية والاقتصادية في تحقيق التكامل مع الأشقاء العرب بعيدا عن المشاحنات.

