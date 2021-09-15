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في ظهوره الأول.. شريف تيراسبول يُحقق المفاجأة بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 08:57 م
شريف تيراسبول
شريف تيراسبول
وكالات
استمتع شريف تيراسبول ببداية حالمة في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز مفاجئ لأول ممثل لمولدوفا في دور المجموعات 2-صفر على ضيفه شاختار دونيتسك يوم الأربعاء.

استحوذ شاختار الأوكراني على الكرة لكن أصحاب الضيافة استغلوا الفرص المتاحة وافتتح آداما تراوري التسجيل في الدقيقة 16 قبل أن يضاعف مومو يانساني النتيجة في الشوط الثاني.

وتخطى شريف أربعة أدوار تمهيدية قبل أن يصبح أول فريق مولدوفي يخوض دور المجموعات في مسابقة أندية الصفوة في أوروبا.

وبهذا الفوز الصادم على شاختار، الذي ينافس في دور المجموعات للمرة الخامسة على التوالي، يتصدر شريف المجموعة الرابعة قبل لقاء القمة بين ريال مدريد وإنتر ميلان.

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