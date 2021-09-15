فلورنتينو بيريز يدعم ريال مدريد أمام الإنتر

وصل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، اليوم الأربعاء، إلى ميلانو لحضور مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان على ملعب سان سيرو بأولى جولات دوري أبطال أوروبا.

بيريز يدعم ريال مدريد

وتوجه فلورنتينو إلى ميلانو قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، ولن تكون هناك جلسة غذاء مع مسؤولي إتنر كما جرت العادة في المباريات الأوروبية قبل وباء كورونا، وفقاً لمصادر من النادي "الملكي".

ويخوض إنتر وريال مدريد مباراتهما ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً شاختار دونيتسك الأوكراني وشريف تيراسبول المولدوفي.