تعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم





يبحث عشاق المنتخب المصري عن جدول مواعيد الفراعنة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والتي مر منها جولتين حتى الآن فقط.





مواعيد مباريات مصر في تصفيات كأس العالم





وكان المنتخب المصري قد افتتح مبارياته في المجموعة بالفوز على المنتخب الأنجولي بهدف مقابل لا شيء، يوم الأول من شهر سبتمبر.





قبل التعادل في الجولة الثانية، مع المنتخب الجابوني، بهدف لكلًا منهما يوم السبت الموافق الرابع من الشهر ذاته.





في المقابل يخوض الفراعنة مباراة الجولة الثالثة أمام المنتخب الليبي يوم التاسع من شهر أكتوبر في القاهرة.





قبل أن يسافر إلى ليبيا لخوض لقاء الجولة الرابعة، يوم الثاني عشر من الشهر ذاته لحساب مباريات الجولة الرابعة.





وفي الجولة الخامسة يتوجه المنتخب المصري لمواجهة نظيره الأنجولي، يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر، قبل أن يستضيف المنتخب الجابوني في الجولة الأخيرة يوم السادس عشر من الشهر ذاته.



