7.6 % ارتفاع في صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كندا

صرح نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس تميم الضوي بأن إجمالي صادرات القطاع إلى كندا ارتفعت خلال الفترة "يناير-يوليو" من العام الحالي بنحو 7.6% لتسجل ما قيمته 14 مليون دولار مقارنة بنحو 13 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ووكالة تفتيش الأغذية الكندية تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كندا".





وقال "إن كندا تحتل المركز 38 في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 7 شهور بنسبة 0.6% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية".





وحول أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى كندا خلال 7 شهور.. أوضح الضوي أن 10 سلع تستحوذ على 82% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية إلى كندا تصدرها "الخضر المجمدة" مستحوذة على 14% من إجمالي الصادرات بما قيمته 1.9 مليون دولار، تلاها "دبس سكر من المولاس" مستحوذ على 14% بقيمة بلغت 1.8 مليون دولار.





وأضاف "احتلت (الزيوت وراتنجات عطرية) المرتبة الثالثة من حيث السلع المصدرة مستحوذة على 12% من إجمالي الصادرات بما قيمته 1.5 مليون دولار، تلاها (البذور والأثمار الزيتية) مستحوذة على 9%، بما قيمته 1.1 مليون دولار، تلاها في المرتبة الخامسة (الزيتون المخلل والمصنع) مستحوذ على 8% بقيمة بلغت 1.1 مليون دولار.





وأشار إلى أن "الملح" احتل المرتبة السادسة من حيث السلع المصدرة مستحوذ على 7% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 800 ألف دولار، تلاه كل من "الشيكولاته" و"محضرات الخضر" بنحو 6% لكل منهما بقيمة بلغت 800 ألف دولار لهما، تلاهما "المربى" مستحوذة على 3% من إجمالي الصادرات بقيمة 400 ألف دولار، ثم "الحساء والمرق" بنحو 3% بقيمة 400 ألف دولار.





وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كندا شهدت نموا ملحوظا خلال 6 سنوات حيث ارتفعت بنسبة 234% من 4 ملايين دولار في 2014 إلى 27 مليون دولار في 2020.