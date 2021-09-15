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جبهة تحرير تيجراي: قوات أبي تقوم بإبادة جماعية وتستهدف النساء (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال جيتاشيو رضا، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، إن هناك صراع قائم مع أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، وقمنا ببعض العمليات الهجومية في إقليم تيجراي ضد قوات أبي أحمد، وأصبحنا نسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة، وبالنسبة لنا يجب أن نتخذ تلك الخطوات لإعادة السيطرة على المنطقة بأكملها مرة أخرى.

وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أننا سنستمر في العمل ونعمل بكل قوة لاستعادة المنطقة، ولدينا العديد من الاتصالات مع الإقليم، ولن نسمح للقوات التابعة لأبي أحمد بالسيطرة على المنطقة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، أن قوات أبي أحمد تستهدف المدنيين، والعديد من النساء تعرضوا لانتهاكات صارخة وقاموا بتدمير منازل وأراضي زراعية داخل الإقليم فهم يريدوا إحداث نوع من المجاعة داخل الإقليم لإخضاع الإقليم لسيطرتهم، ونحن نحاول أن نوقف حالة الدمار التي أحدثوها ومستعدون للعمل مع الجميع من اجل تحرير الإقليم، منوهًا بأن قوات أبي أحمد قامت بما يسمى إبادة جماعية في التيجراي.

الكلمات المفتاحية

سد النهضة تجراي اثيوبيا ابي احمد

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