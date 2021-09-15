صحة الدقهلية: نجاح ثاني عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إنجاز جديد على يد أطباء الدقهلية حيث نجح فريق طبي بإجراء ثاني عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة في أقل من شهر وهو يعد إنجازا جديدا يضاف للخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى، حيث تعد تلك العملية بمثابة خطوة هامة وأمل جديد لمرضى القرنية بمحافظة الدقهلية.



وتمكن الفريق الطبي من استقبال المريض وإجراء عملية الزرع، والتي استمرت لمدة ساعة.



وقد اطمأن على الحالة الصحية للمريض عقب الانتهاء من العملية، كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى بقيادة المستشفى وبإشراف عام طبي وإداري للدكتورة عبير عبد القادر استشاري طب وجراحة العيون ومديرة المستشفى، مدير عام المستشفى، والتي شهدت على يدها كأول مديرة للمستشفي منذ انشائها طفرة في العمليات الحرجة كما وجه الشكر لكل الاطقم الطبية والتمريض والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



الفريق الطبي: الدكتور ناصر عمر استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور أحمد سليم استشاري طب وجراحة العيون، الدكتورة مروة نبيه أخصائي طب وجراحة العيون، الدكتورة أمل أبو ليلة استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، والتمريض:مس سارة المرشدي،