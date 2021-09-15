إيران تأمل في استئناف حركة الطيران مع الكويت قريبا

أعرب سفير إيران في الكويت محمد إيراني عن أمله بإعادة تسيير خطوط الطيران المباشرة بين البلدين في وقت قريب.

وجاء حديث محمد إيراني على هامش انطلاق فعاليات معرض "صنع في الهند"، الذي أقيم في مقر السفارة الهندية بالكويت، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني في حديثه إلى أن عدد العالقين في بلاده من مقيمي الكويت بلغ نحو 3 آلاف فرد قبل شهرين، لكن العدد تراجع بعد عودة الكثير منهم إلى مصالحهم في الكويت عن طريق "الترانزيت".

وأوضح السفير الإيراني أن مشكلة هؤلاء كانت تكمن في اللقاحات وهو ما تم معالجته.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان تلقى تهنئة من نظيره الكويتي عقب تعيينه، مؤكدا أنه ينوي زيارة الكويت في أقرب فرصة.

وبخصوص قانون الـ60 ومدى تأثر العمالة الإيرانية فيه، قال إن هذا القانون ليس محصورا على الجالية الإيرانية بل على الجميع، موضحا أن بعض من بلغوا الـ60 منهم قد غادروا وعادوا لإيران حاليا، متمنيا أن تنجح الدراسات الداعية لتخفيض رسوم إقامة هذه الفئة كون معظمهم قد قضى في الكويت سنوات طويلة تجاوزت الـ40 سنة من عمره.