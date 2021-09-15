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وزير التعليم العالي يوجه رسالة هامة لطلاب الجامعات (فيديو)

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:12 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لتوفير لقاح كورونا، وأن هناك متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على الطلاب والتعليم.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن هناك 432 و304 ألف شخصا تلقى لقاح كورونا من منتسبي الجامعات، مشيرًا إلى أن أعداد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على اللقاح 180 و245 شخصًا.

وناشد الدكتور خالد عبدالغفار، الطلاب بضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا قائلًا: "بنقولكم لو سمحتوا سجلوا أو روحوا الجامعة لتسجيل وتلقي اللقاح ونرجوا الاستجابة من أجل صحتك".

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطلاب الجدد سيحصلون على لقاح كورونا بشكل مؤكد خلال تقديمهم الأوراق في الجامعة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الطالب الذي لا يريد الحصول على لقاح كورونا، عليه أن يجري مسحة كل أسبوع في مكان محدد وبسعر معين ولن نتنازل عنه.

وتابع عبد الغفار: "أنت تملك الحرية الشخصية ولكن لا تملك ضرر الآخرين وأي طالب أو من أعضاء هيئة التدريس لا يريد عليه أن يجري مسحة كل أسبوع".

واختم حديثه قائلًا: "الجامعات ستقدم كارنيه لكل طالب مبين خلاله عن تلقيه جرعة أولى أم لا".

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