Advertisements

البنك المركزي يوقع بروتكول لتطوير منظومة السداد الإلكتروني في وزارة النقل

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
قام البنك المركزي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لتطوير منظومة السداد الالكتروني داخل قطاع النقل والمواصلات وإتاحة وسائل وخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني بالقطاع، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.

وقع بروتوكول طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والفريق كامل الوزير  وزير النقل.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات داخل قطاع النقل والمواصلات من خلال ميكنة متحصلات الخدمات المختلفة داخل القطاع للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمة بصورة سهلة وفعالة، وبما يحقق طفرة كبيرة في خدمات النقل والمواصلات ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماد على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي.

ويعد البروتكول ـالذي تبلغ مدته 3 سنوات - نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي؛ حيث يقدم البنك المركزي كافة الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتطبيق وزارة النقل والمواصلات منظومة كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتوحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وخفض معدل الفاقد من الإيرادات المحصلة والتحول للتحصيل الإلكتروني من خلال تلك المنظومة المتطورة.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طارق حامد يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك

منذ نصف ساعة

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

"قطعوا عضوه الذكري".. مفاجآت صادمة في مقتل زوج بالهرم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

منذ ساعة و نصف

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:35 م

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

07:33 م

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

08:28 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

07:04 م

عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية

08:23 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements