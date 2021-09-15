والد طالبة الفستان نندرس عرض نجيب ساويرس ومحتمل الموافقة عليه (فيديو)

قال طارق زهران والد الطالبة حبيبة المعروفة بفتاة الفستان، أن عرض رجل الأعمال نجيب ساويرس مازال قائمًا، بأن يتحمل نفقة تعليم نجلتة فى أي جامعة خاصة تختارها، مؤكدًا أن غالبا ما سيتم ذلك.



وكان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عقد اليوم الاربعاء جلسة للصلح بين الطالبة حبيبة طارق المعروفة اعلاميا بفتاة الفستان والمراقبتين، التى اشتكت منهم الفتاة لتنمرهم عليها – على حسب قولها -.جاء ذلك تلبية للدعوة التى أطلقها رئيس جامعة طنطا للصلح بينهم أول أمس، وقامت الفتاة بتقديم الاعتذار للسيدتين.وقالت رضا عبد المنعم أنها جاءت إلى جامعة طنطا اليوم بناءً على دعوة من الدكتور محمود ذكى لانهاء الخلاف بينهم وبين الطالبة والتصالح بينهم.فى حين قالت مها عبد الكريم المراقبة الثانية أن رئيس جامعة طنطا دعاهم الى مبادرة الصلح، وأن حبيبة هى ابنة لهم والموضوع أنتهى.و تقدمت الطالبة للجامعة بالاعتذار على ما بدر منها على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية وما بدر من الغير على صفحتها.كما تقدم الموظفين المحترمين بالشكر والتقدير لابنتهم الطالبة حبيبة طارق على ما بدر منها من الإعتذار.وتقدم رئيس الجامعة بالشكر لكافة أطراف الواقعة لقبولهم مبادرة التصالح وإنهاء النزاع بينهم بصورة حضارية تليق بهم وبجامعة طنطا.