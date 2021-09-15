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أسوان يفوز على الترسانة استعدادا للقسم الثاني

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
ميادة كرم


خسر نادي الترسانه من نادي أسوان بهدفين مقابل هدف علي ستاد حسن الشاذلي ضمن استعدادات الفريقان للموسم القادم من دوري القسم الثاني .


وكان الترسانة قد خسر أمس من فاركو بهدف مقابل لا شئ .

وخاض الشواكيش خلال معسكر الاسماعلية الذي أقسم مؤخرا خمس وديات حقق خلالهم فوز وحيد في مباراه الرباط والأنوار ، وتعادل في ثلاثه مباريات وهم : المنتخب الاماراتي و دكرنس مبارتين . وخسر مباراته ضد الرياض السعودي .

وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف وفاز على فريق مكون من اللاعبين الأفارقة بأربعه أهداف مقابل لا شئ وتفوق على الماظة بثلاثيه نظيفه قبل أن يخسر من العامرية الاماراتي بثلاثة أهداف لهدفين .

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