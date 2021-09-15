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موجز البرلمان| رئيسا "النواب والشيوخ" يشيدان بالعلاقات المصرية العراقية
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:20 م
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
رئيس البرلمان: نقف بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب (صور)
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
"مبالغ فيها".. برلماني يطالب بإعادة النظر فى أسعار الخدمة بالمستشفيات الخاصة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع قيمة الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
تفاصيل لقاء المستشار عبدالرازق رئيس البرلمان العراقي (صور)
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
إشادات برلمانية لموافقة الحكومة على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة
أشادت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
رئيس البرلمان: نقف بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب (صور)
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
"مبالغ فيها".. برلماني يطالب بإعادة النظر فى أسعار الخدمة بالمستشفيات الخاصة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع قيمة الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
تفاصيل لقاء المستشار عبدالرازق رئيس البرلمان العراقي (صور)
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.. لمتابعة القراءة اضغط هنا
إشادات برلمانية لموافقة الحكومة على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة
أشادت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا