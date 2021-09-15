Advertisements

موجز البرلمان| رئيسا "النواب والشيوخ" يشيدان بالعلاقات المصرية العراقية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:20 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:


رئيس البرلمان: نقف بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب (صور)

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

"مبالغ فيها".. برلماني يطالب بإعادة النظر فى أسعار الخدمة بالمستشفيات الخاصة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع قيمة الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

تفاصيل لقاء المستشار عبدالرازق رئيس البرلمان العراقي (صور)

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.. لمتابعة القراءة اضغط هنا

إشادات برلمانية لموافقة الحكومة على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة

أشادت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات الهامة.. لمتابعة القراءة اضغط هنا


الكلمات المفتاحية

موجز البرلمان النائبة نورا على آلفجر

أخبار تهمك

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لابورتا يحسم مصير كومان بعد ثلاثية البايرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

طارق حامد يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك

منذ نصف ساعة

تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

"قطعوا عضوه الذكري".. مفاجآت صادمة في مقتل زوج بالهرم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

منذ ساعتين

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة مدوية.. مدرب الزمالك يستقر على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية

منذ أقل من ساعتين

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

موجز البرلمان| توصيات هامة للجنة الزراعة لحل مشكلات القطاع ودعم الفلاحين

موجز البرلمان| إشادات بعودة المصريين.. وإحاطة لزيادة درجات الحافز الرياضي للطلاب

موجز البرلمان| إشادات بمشاركة الرئيس بمؤتمر بغداد.. وإحاطة لخطة استباقية للشتاء

موجز البرلمان| مطالبات بزيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة

موجز البرلمان| طلب إحاطة لوزيرة الصحة بوقف عمليات تغيير لون العيون

موجز البرلمان| إشادة بإنشاء وحدة لحماية المرأة.. وإحاطة بسبب التعليم الفني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:35 م

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

07:33 م

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

08:28 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

07:04 م

عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية

08:23 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements