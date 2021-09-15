الفداوي مديرا فنيا للمصري السلومي بالقسم للثاني







إستقر نادي مصري السلوم الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني علي تشكيل الجهاز الفني الجديد الذي يقود الفريق السلومي في منافسات دوري القسم الثاني.



وضم تشكيل الجهاز الفني كل من: رضا الفداوي مدير فني،ومحمد فتحي مدرب عام، وصبحي مدرب حراس، ووحيد صادق مدرب، وحمد صالح مدرب، ووائل علاء مدير تنفيذي والمشرف على الفريق، وأحمد إبره مدير الإداري.



يذكر أن شركة "ألو إيجيبت" للاستثمار الرياضي حصلت على حقوق رعاية نادي المصري بالسلوم ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .



ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة .