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بترول أسيوط يتعادل مع النصر ويواجه التأمين وديا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار


تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط مع، نادي النصر، بهدفين لكن منهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار إستعدادات الفريقين للموسم الجديد.

أحرز أهداف النصر حسام جلال وجون مانجا، بينما أحرز أهداف البترول، عفرتو، والغاني هنري.

ويخوض الفريق الأسيوطي ثالث مبارياته الودية، خلال معسكره بالقاهرة عصر الخميس امام فريق مصر للتأمين، ويختتم مبارياته الودية امام نادي المقاولون العرب يوم السبت المقبل .

وكان الفريق قد خسر أمام فريق نادي إتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف في التجربة الودية الأولي للفريق. 

ويسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة هشام عبد المنعم لخوض اكبر عدد من المباريات الودية للوقوف علي المستوي الفني والبدني للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

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