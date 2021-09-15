مدحت صالح وهاني شاكر.. "كنا بنسمع الأغاني غلط ونقنع نفسنا إنها صح"

روى كلًا من الفنانين الكبار هاني شاكر ومدحت صالح، عن ذكريات ومواقف طريفة جمعتهم مع بعضهم البعض، وذلك من خلال برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة اليوم الخميس، على قناة ON.



قال الفنان هاني شاكر،:"وأنا صغير لما كنت بسمع الأغاني واحس أن الكلمات صعبة كنت بحاول أقرب الكلمات لأقرب حاجة أنا سمعتها وفهمتها كنت أقرب الكلمات واقنع نفسي أن الكلمات دي هي الصح".".





وأضاف الفنان مدحت صالح قائلًا،:"أنا كمان كنت بعمل كدا..كنت بسمع كلمات الأغاني غلط وأقنع نفسي أنها صح".

