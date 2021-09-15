



تأهلت لاعبة أندية وادى دجلة "نوران جوهر" المصنفه الثانية على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش2021 بعد فوزها على نظيرتها المصرية لاعبة أندية وادى دجلة "هانيا الحمامي" المصنفه الخامسة عالميًا على مستوى العالم، استمرت المباراة (52) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (1-3) بواقع نقاط (6/11) (11/4) (8/11) (6/11).





نوران جوهر تتأهل الي نصف نهائي بطوله مصر الدولية للإسكواش









كما قالت نوران جوهر بأنها سعيدة لإقترابها للمباراة النهائية لتحقيق الفوز بالبطولة، وأشارت الى ان الحمامي منافس قوي أقتنصت منها فوز صعب في نهائي بطولة الابطال الدولية التي اقيمت بمول العرب خلال العام الحالي في مباراة قوية استمرت لأربعة أشواط.





وكانت آخر مباراة بين جوهر والحمامي في نصف نهائي بطولة علام المفتوحة للإسكواش التي اقيمت في انجلترا في شهر اغسطس الماضي وانتهت ايضًا بفوز نوران جوهر في مباراة صعبة معادة منافساتهما.





والجدير بالذكر انها النسخة الثالثة لبطولة مصر الدولية للاسكواش وتقام بمنطقة سفح الأهرامات وقد بدأت يوم الجمعة 10 سبتمبر وسوف تستمر حتي يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار وتشهد البطولة مشاركة 96 لاعباً ولاعبة ويبلغ مجموع جوائزها 295 ألف دولار لفئة النساء ومثلهم للرجال.