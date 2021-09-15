ميلان يطمح في عودة إبراهيموفيتش قبل مواجهة يوفنتوس





تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن العودة المحتملة للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي من الإصابة.





وأوضحت لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إبراهيموفيتش يعاني من مشاكلة في ساقه اليسرى هي السبب في إبعاده عن مواجهة ليفربول.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن مشاركة إبراهيموفيتش في دوري أبطال أوروبا ستتأجل إلى يوم 28 سبتمبر الحالي عندما يستقبل ميلان ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في سان سيرو معقل ميلان.



