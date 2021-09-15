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ميلان يطمح في عودة إبراهيموفيتش قبل مواجهة يوفنتوس

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن العودة المحتملة للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي من الإصابة.

وأوضحت لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إبراهيموفيتش يعاني من مشاكلة في ساقه اليسرى هي السبب في إبعاده عن مواجهة ليفربول.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن مشاركة إبراهيموفيتش في دوري أبطال أوروبا ستتأجل إلى يوم 28 سبتمبر الحالي عندما يستقبل ميلان ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في سان سيرو معقل ميلان.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن سيتفانو بيولي المدير الفني لميلان يطمح في عودة إبراهيموفيتش قبل مباراة يوفنتوس المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي.

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