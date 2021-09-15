نقيب المهندسين: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استكمال لمسيرة الدولة

وتعد النقابات المهنية أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني.



وأعرب النقيب عن سعادته بما تحويه الاستراتيجية التي أطلقها السيد الرئيس من وضع حلول لقضايا طالما اعاقت العمل النقابي حيث تضمنت إعداد مشروعات قوانين النقابات المهنيةوتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل، وكذلك تحديث القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية.



كما أكدت الاستراتيجية على الحق فى إنشاء النقابات والاتحادات وكفالة استقلالها، مؤكدا على دعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، إن إعلان الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهي أول مرة في تاريخ مصر تعد الركيزة لاستكمال مسيرة الدولة الحالية ببناء جمهورية جديدة تهتم بالانسان المصري بجميع طوائف المجتمع وتسهم في توفير حياة كريمه للجميع دون تمييز.ولفت أن بإطلاق السيد الرئيس تطبيق هذه الاستراتيجية بالتزامن مع دفع عجلة التنمية في كافة المجالات التي نشاهدها حاليا علي أرض الواقع تستهدف تحقيق التنميه المستدامه في ظل الجمهوريه الجديده ودعم الانسان المصري وهذا ايضا ما شاهدناه علي أرض الواقع في اهتمامه ودعمه للمراة المصرية وتمكينها واهتمامه البالغ بابنائنا واخوتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من نسيج المجتمع المصري.وثمن ضاحي اهتمام وجهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان متضمنه آليات لتطوير العمل النقابي مما يعكس اهتمام السيد رئيس الجمهورية باستعادة دور النقابات المهنية والتي تعد نسيج متكامل لطوائف المجتمع المصري،