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الأمن البيئي يضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
واس
 
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 16 مواطنًا و 12 مقيمًا من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 982 رأسًا من الإبل و1155 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.

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