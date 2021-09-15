بريطانيا تستعد لإعلان الضوابط تجارية على الواردات من الاتحاد الأوروبي مطلع 2022





قامت بريطانيا بتأجيل قرار فرض ضوابط تجارية على الواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم جاهزية البنية التحتية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.





وحذرت مصادر من إدارة اللوجستيات والجمارك في الحكومة البريطانية من تفاقم الأزمة الناجمة عن جائحة COVID-19 والنقص الموجود في عدد سائقي الشاحنات بحال وضع ضوابط على البضائع القادمة إلى البلاد، خاصة في الفترة التي تسبق عطلة عيد الميلاد.





يذكر أن المملكة المتحدة أجلت الإعلان عن الضوابط الجمركية الكاملة حتى الأول من يناير 2022.





وذلك بعد تأجيلها الأمر لمدة ستة أشهر في بداية أبريل من العام الجاري.





هذا ومن المقرر بدء التدابير الوقائية الصحية وفرض قوانين للحفاظ على السلامة العامة في ما يتعلق بعمليات النقل اعتبارًا من بداية يوليو من العام المقبل.





وتشير إدارة اللوجستيات والجمارك إلى أن البريطانيين يواجهون ضغوطا عديدة متعلقة بالتكلفة الإضافية وعملية الشحن على الحدود الجمركية، لتدعم تصريحاتها بتراجع مبيعات الطعام والشراب إلى ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في النصف الأول من 2021 بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بعام 2019.





وكانت قد انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في بداية العام الجاري.





مما أدى إلى فرض تدابير لوجيستية على الحدود الجمركية لمراقبة البضائع البريطانية المتجهة إلى أوروبا.