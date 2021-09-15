إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى "دائري المنيب"

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن انقلابها وإصابة 10 أشخاص.



وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



