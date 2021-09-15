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عاجل - بيراميدز يحصل على لقاح كورونا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
محمد زويد

حصل جميع العاملين بنادي بيراميدز واللاعبون والجهاز الفني والإداري، على لقاح فيروس كورونا، في إطار توجيهات الإدارة والمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لتحصين جميع العاملين فيه ضد الفيروس.

تحصين الجميع استعدادًا للموسم الجديد 

وجاء تحصين جميع أعضاء النادي والحصول على فيروس كورونا في إطار الإعداد للموسم الجديد، والذي يشهد خروج الفريق في رحلات خارجية في ظل مشاركته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الثالث على التوالي.

وتولى الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز متابعة إجراءات عملية تحصين اللاعبين وجميع أفراد النادي مع منح الفريق راحة تحسبا لأي آثار جانبية للقاح.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة في كأس مصر 

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي سموحة يوم ٢٤ على استاد السويس الجديد في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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