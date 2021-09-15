16 إدارة في الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة التنشيط السياحي

أصدر وزير السياحة والآثار قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الصادر به قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢١م، باعتماد جدول الوظائف التخصصية بالهيئة فيما يخص الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.





تضمن الهيكل التنظيمي ثلاثة إدارات مركزية بالمستوى الوظيفي العالي، الإدارة المركزية للتسويق السياحي، الإدارة المركزية لمكاتب السياحة، والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.





استحداث 12 إدارة عامة وإدارة إشرافية واحدة على النحو التالي:

الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي.

الإدارة العامة للترويج السياحي.

الإدارة العامة للمعارض والفعاليات السياحية.

الإدارة العامة للتوعية السياحية.

الإدارة العامة للمكاتب الخارجية.

الإدارة العامة للمكاتب الداخلية.

الإدارة العامة للعلاقات السياحية.

الإدارة العامة للشئون المالية.

الإدارة العامة للشئون الإدارية.

الإدارة العامة للموارد البشرية.