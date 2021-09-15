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إبراهيم عيسى: وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة مسدسًا في فم البشرية تضرب به نفسها

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:49 م
الإعلامي ابراهيم عيسى
الإعلامي ابراهيم عيسى
هدى عبدالرازق
أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، على ضرورة التفريق بين ثورات ضد الاحتلال الاجنبي والثورات ضد أنظمة حكم، مستشهدا بأن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث أفكاره ونشر خطاب الكراهية واصبح يشكو منها فيما بعد.

وأضاف "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن شائعات السوشيال ميديا تستهدف قطاعات حيوية داخل الدولة، أهمها: الصحة والتعليم والتموين والاقتصاد، والمركز الاعلامي لمجلس الوزراء يرصد تلك الشائعات ويرد عليها بالحقائق والأدلة، قائلًا: إن وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة مسدسًا في فم البشرية تضرب به نفسها

وتابع: أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت أي كلام فارغ له جمهور، والسوشيال ميديا الان أصبحت تحل محل المقاهي ونميمة ربات البيوت في بث الشائعات، موضحًا أن اللجان الالكترونية أصبحت بمفهوم المغناطيس لجذب قطيع جمهور التواصل الاجتماعي، قائلًا: السوشيال ميديا تمثل برلمانًا شعبيًا في الدول.

الكلمات المفتاحية

وساائل التواصل الاجتماعي فيسبوك اخبار مصر ابراهيم عيسى

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