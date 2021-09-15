تعرف على سعر أيفون 13 الجديد في مصر

سعر أيفون 13 ، أصبحت الهواتف النقالة أحد أهم المتطلبات لغالبية سكان العالم، ومع تنوع الشركات وتطورها، تحولت إلى أجهزة يمكن إنجاز كاة الأعمال من خلالها.





سعر أيفون 13





وطرحت شركة "أبل" إصدارها الجديد أيفون 13 كاشفةً عن سعر كافة الإصدارات المتعلقة بتلك الفئة، مشيرةً إلى عزمها تصنيع فئة بمساحة 1 تيرا بايت.





سعر أيفون 13 الإصدار الجديد





وأشارت "أبل" إلى أن تلك المساحة سيتم حجزها لنسخ Pro زي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، ما يفسر زيادة الطلب على سعر أيفون 13.





البحث عن سعر أيفون 13





وتصدر سعر أيفون 13 تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة عن إصدارها الجديد، ولاسيما ف جمهورية مصر العربية.





سعر أيفون 13 في مصر





ومن المتوقع أن يتراوح سعر أيفون 13 في مصر بين الـ18 ألف للفئة الأقل، والـ32 ألف جنيه للنسخة المطورة والمزودة بـ1 تيرا والمعروفة بـ"البرو ماكس".





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام سعر أيفون 13 في مصر بكافة الفئات بالسطور التالية:









هاتف iPhone 13 mini





128GB بسعر 699 دولار.





256GB بسعر 799 دولار.





512GB بسعر 999 دولار.





هاتف iPhone 13





128GB بسعر 799 دولار.





256GB بسعر 899 دولار.





512GB بسعر 1099 دولار.





هاتف iPhone 13 Pro





نسخة 128GB بسعر 999 دولار.





نسخة 256GB بسعر 1099 دولار.





نسخة 512GB بسعر 1299 دولار.





نسخة 1TB بسعر 1499 دولار.





هاتف iPhone 13 Pro Max





نسخة 128GB بسعر 1099 دولار.





نسخة 256GB بسعر 1199 دولار.





نسخة 512GB بسعر 1399دولار.





نسخة 1TB بسعر 1599 دولار.



