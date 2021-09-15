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تعرف على سعر أيفون 13 الجديد في مصر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:49 م
سعر أيفون 13
سعر أيفون 13
سعر أيفون 13 ، أصبحت الهواتف النقالة أحد أهم المتطلبات لغالبية سكان العالم، ومع تنوع الشركات وتطورها، تحولت إلى أجهزة يمكن إنجاز كاة الأعمال من خلالها.

سعر أيفون 13

وطرحت شركة "أبل" إصدارها الجديد أيفون 13 كاشفةً عن سعر كافة الإصدارات المتعلقة بتلك الفئة، مشيرةً إلى عزمها تصنيع فئة بمساحة 1 تيرا بايت.

سعر أيفون 13 الإصدار الجديد

وأشارت "أبل" إلى أن تلك المساحة سيتم حجزها لنسخ Pro زي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، ما يفسر زيادة الطلب على سعر أيفون 13.

البحث عن سعر أيفون 13

وتصدر سعر أيفون 13 تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة عن إصدارها الجديد، ولاسيما ف جمهورية مصر العربية.

سعر أيفون 13 في مصر

ومن المتوقع أن يتراوح سعر أيفون 13 في مصر بين الـ18 ألف للفئة الأقل، والـ32 ألف جنيه للنسخة المطورة والمزودة بـ1 تيرا والمعروفة بـ"البرو ماكس".

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام سعر أيفون 13 في مصر بكافة الفئات بالسطور التالية:


هاتف  iPhone 13 mini 

128GB  بسعر 699 دولار.

256GB  بسعر 799 دولار.

512GB  بسعر 999 دولار.

هاتف  iPhone 13 

128GB  بسعر 799 دولار.

256GB  بسعر 899 دولار.

512GB  بسعر 1099 دولار.

هاتف  iPhone 13 Pro 

نسخة 128GB  بسعر 999 دولار.

نسخة 256GB  بسعر 1099 دولار.

نسخة 512GB  بسعر 1299 دولار.

نسخة 1TB  بسعر 1499 دولار.

هاتف  iPhone 13 Pro Max 

نسخة 128GB  بسعر 1099 دولار.

نسخة 256GB  بسعر 1199 دولار.

نسخة 512GB  بسعر 1399دولار.

نسخة 1TB  بسعر 1599 دولار.

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