انطلاق المؤتمر والمعرض التقني لجمعية مهندسي البترول في دبي 21 سبتمبر

تستضيف شركة "دراجون أويل" ، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي في الفترة من21 إلى 23 سبتمبر الجاري الدورة السابعة والتسعين للمؤتمر والمعرض التقني السنوي التابع لجمعية مهندسي البترول تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.





يعقد المؤتمر بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة متحدثين و محاورين تنفيذيين مؤثرين وقادة صناعة عبر ندوات تغطي الحلول الحالية والتقنيات الصاعدة في مجال الاستكشاف والإنتاج.





يلقي كلمة الافتتاح معالي سعيد محمد أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة "دراجون أويل" يليها كلمة ترحيب من المهندس على راشد الجروان الرئيس العام للمؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" ومن ثم كلمة للدكتور توم بلاسينجيم رئيس جمعية مهندسي البترول لعام 2021 ورئيس وأستاذ هندسة البترول بجامعة تكساس إي أند أم.





يتضمن برنامج المؤتمر جلسة عامة رئيسية وخمس جلسات نقاشية وخمس جلسات إقليمية خاصة و أكثر من 60 جلسة تقنية لتبادل المعرفة.





تعقد الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان "رحلة النفط والغاز الجديدة: المرونة والابتكار وخلق القيمة" و يديرها المهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل".. و يشارك فيها سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي وعمر عبيد الناصري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية وأرنو بروياك رئيس الاستكشاف والإنتاج في توتال إنرجي وفاديم ياكوفليف نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي لعمليات التنقيب والإنتاج غازبروم نفت وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير.





وتعقب هذه الجلسة خمس جلسات نقاشية بمشاركة الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الأفكار والدراسات والأبحاث حول خطط التنمية لما بعد الجائحة وأهداف مستوى "صافي-صفر" وابتكارات الطاقة الجديدة والتكنولوجيا والمشاريع الأخرى.





وتنطلق الجلسة الختامية تحت عنوان "Energy Mix Collaboration" وتديرها فريد الهاشمي مدير العمليات في شركة "دراجون أويل" ورئيس لجنة البرنامج للمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول 2021.





و يضم المعرض التابع للمؤتمر أكثر من 30 شركة من 12 دولة تعرض مجموعة واسعة من التقنيات الحالية والمستقبلية مع عروض توضيحية وشاشات تفاعلية تقدم للزوار تجربة جاذبة لاكتشاف أحدث التقنيات والشبكات.





و سيتم مناقشة 400 ورقة فنية في مختلف الموضوعات ذات الصلة تم اختيارها من بين 2000 ورقة بحثية بهدف تبادل المعلومات وأفضل المعارف.





وفي سابقة هي الأولى من نوعها في صناعة الطاقة يعقد معرض ومؤتمر "غازتك" جنبا إلى جنب مع المؤتمر والمعرض التقني السنوي التابع لجمعية مهندسي البترول بمركز دبي التجاري العالمي.





وسيسمح الموقع المشترك للزوار بزيارة معرضين دون الحاجة إلى التسجيل مرتين وستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع مجموعة أوسع من العارضين الذين يخدمون مجال الطاقة على مستوى عالمي.





و يمتلك المؤتمر و المعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول تاريخا عريقا منذ أولى دوراته التي أقيمت في عام 1924 وجذب خلالها أعظم العقول في مجال الاستكشاف والإنتاج من جميع أنحاء العالم.





و يوفر المؤتمر فرصة للتعلم و التعاون من خلال تنظيمه عددا من ورش العمل والمنتديات والدورات التدريبية بينما يشمل المعرض أحدث التقنيات في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.