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خبير اجتماعي عن انتشار الرشوة: "الموظف مش عاجبه مرتبه"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:52 م
صلاح السكري
صلاح السكري
كساب أحمد

قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن أسباب الفساد في مصر تتمثل في أن الموظف لا يعجبه راتبه، وينظر إلى الموظفين في الشركات الاستثمارية، أو أصحاب روؤس الأموال.

وتابع "السكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء: "موظف الدولة عايز يكون زي رجال الأعمال، ولذلك يقوم بتعقيد الأمور، وقد يقوم بوقف تراخيص إصدرا السيارات، أو وقف عمل الشركة لإجبار رجل الأعمال على دفع رشاوي".

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحويل كافة المؤسسات إلى العمل بشكل رقمي، على أساس أن يتم دفع الأموال من خلال الفيزا، ولكن بعض الجهات تمنع العمل الرقمي بحجة أن الماكينة "عطلانه"، مشددًا على ضرورة تفعيل النظام الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية لمنع الفساد".

الكلمات المفتاحية

مرتب خبير اجتماعي الرشوة

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