ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال









والتقى ريال مدريد مع الإنتر اليوم، في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.









وجاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق النجم البرازيلي رودريجو جوس، في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.









وبهذا الفوز حصد فريق ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار أمام أهم منافسيه في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.









نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا قاتلا على نظيره إنتر ميلان، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأخير.