Advertisements

ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:53 م
ريال مدريد وإنتر ميلان
ريال مدريد وإنتر ميلان
الفجر الرياضي
نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا قاتلا على نظيره إنتر ميلان، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأخير.


والتقى ريال مدريد مع الإنتر اليوم، في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وجاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق النجم البرازيلي رودريجو جوس، في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز حصد فريق ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار أمام أهم منافسيه في المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.


الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا نتيجة مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان ميلان بدوري الأبطال ريال مدريد

أخبار تهمك

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيراري الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش

منذ ساعة

ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

تطور جديد في موقف إثيوبيا بخصوص عودة المفاوضات في ملف سد النهضة

منذ ساعة

شاهد أهداف مباراة ليفربول وميلان 3-2 في دوري أبطال أوروبا

منذ 40 دقيقة

عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

طارق حامد يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

منذ 37 دقيقة

عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا على حساب حرس الحدود

إنتر ميلان يخطف توتنهام بهدف قاتل في دوري الأبطال

الإنتر يفوز على آيندهوفن ويجاور برشلونة في صدارة المجموعة بدوري الأبطال

التأهل لدور الـ 16.. تكسير عظام بين الكبار بعد نهاية الجولة 5 في الأبطال

لاوتارو مارتينيز يقود إنتر ميلان للفوز على رابيد فينا

أهداف مباراة - رابيد فيينا 0 × 1 إنتر ميلان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل

محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

10:56 م

عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

09:45 م

عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان

07:33 م

لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة

09:35 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements