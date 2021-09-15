الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي Advertisements شاهد.. أهداف مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان اليوم "فيديو" الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:57 م ريال مدريد الفجر الرياضي نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. الكلمات المفتاحية وري أبطال أوروبا ريال مدريد وانتر ميلان ريال مدريد وانتر أهداف ريال مدريد وإنتر ميلان أخبار تهمك محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول منذ 39 دقيقة الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي منذ حوالي 9 ساعات شاهد أهداف مباراة ليفربول وميلان 3-2 في دوري أبطال أوروبا منذ 42 دقيقة خبر سار لبرشلونة بشأن خليفة ميسي منذ حوالي 4 ساعات عاجل - مفاجأة جديدة بشأن تقليص عقوبة شيكابالا.. طالع التفاصيل منذ ساعة و 21 دقيقة عاجل.. فيراري الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش منذ ساعة و 6 دقيقة ليس السعيد.. الزمالك يحارب من أجل حسم صفقة الموسم منذ حوالي 6 ساعات عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تجديد نجم الزمالك.. وحقيقه مفاوضات الأهلي لضمه منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن حالة الطوارئ ورفع درجة الجاهزية القتالية منذ حوالي 3 ساعات تطور جديد في موقف إثيوبيا بخصوص عودة المفاوضات في ملف سد النهضة منذ ساعة و 6 دقيقة عاجل.. الخارجية ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة منذ أقل من ساعتين مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي المتوقع بالسوبر المصري منذ حوالي 3 ساعات عاجل - كواليس تجديد عقد نجم الأهلي منذ حوالي 7 ساعات طارق حامد يثير الجدل حول مستقبله مع الزمالك منذ ساعتين و 7 دقيقة عاجل - أنشيلوتي يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد إنتر ميلان منذ حوالي 4 ساعات لابورتا يوجه رسالة هامة إلى جماهير برشلونة منذ ساعتين موضوعات متعلقة شاهد.. أهداف مباراة الأهلي والترجي 1-0 (فيديو)