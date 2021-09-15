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محمد صلاح يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 10:56 م
صلاح
صلاح
هايدي يسري
لم يكتفي الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في وصوله للأرقام القياسية، ويريد حفر اسمه من ذهب في تاريخ الريدز. 

سجل محمد صلاح في مباراته اليوم أمام نادي ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، الذي إنتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2 وبهذا يكون وصل إلى الهدف الـ14 له في ملعب أنفيلد، ليعادل رقم جيرارد.

هدف صلاح جاء بعد تبادل ممتع للكرة بينه وبين اللاعب أوريجي، في الدقيقة ال49. 

وأحرز صلاح هدفه الـ 26 لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول.

وبذلك أصبح الفرعون المصري ثاني أكثر لاعب سجل أهدافا أوروبية في تاريخ ملعب أنفيلد، وبذلك تساوي مع ستيفين جيرارد أسطورة الريدز.

ويتصدر إيان راش في قائمة هدافي ليفربول أوروبيا على ملعب أنفيلد برصيد 24 هدفا، بينما في المركز الثاني يتواجد صلاح مع الأسطورة جيرارد برصيد 14 هدفا.

وبعد مباراة اليوم، وصل صلاح للمباراة المائة له مع فريق ليفربول على ملعب أنفيلد، وسجل الفرعون فيهم 72 هدفا بقميص. 

وكاد أن يحقق محمد صلاح رقم قياسي جديد، بعد حصوله على ركلة جزاء، وهو معادلة رقم يان هولبي اللاعب الدنماركي السابق، صاحب ال 18 ركلة متتالية بقميص ليفربول، ولكن الحظ لم يحالف المصري في تسديد الركلة بنجاح.

انجازات صلاح مع الريدز:

الفرعون المصري هو أكثر لاعب سجل أهداف في أول موسم له: 44 هدف في 2017–18، و أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد في البطولات الأوروبية: 11 هدف في 2017–18 (بالتشارك مع روبرتو فيرمينو)

محمد صلاح هو أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز: 44 هدف في 2017–18، وأكثر لاعب سجل في مباريات منفصلة في موسم واحد: 34 مباراة في موسم 2017–18.

الفرعون هو أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد: 32 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017–18 (بالتشارك مع إيان راش)، وأكثر لاعب حقق جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال موسم واحد: 7 أشهر في 2017–18

أسرع لاعب يسجل 50 هدف مع ليفربول: خلال 65 مباراة في 2018–19  وأسرع لاعب يسجل 50 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي: خلال 69 مباراة في 2018–19

أكثر من سجل في أول 100 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول عبر التاريخ: 69 هدف، وأكثر من سجل في أول 100 مباراة بالدوري الإنجليزي في تاريخ ليفربول: 70 هدفاً.

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