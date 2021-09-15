ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022





تألق المنتخب العربي الليبي في مستهل مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بعد أن حقق انتصارين ليفاجئ المنتخب المصري ويتصدر عليه المجموعة.





ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم





وبعد مرور جولتين يتصدر المنتخب الليبي برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في الجولة الأولى على المنتخب الجابوني بهدفين مقابل هدف.





في الوقت الذي يأتي فيه المنتخب المصري، في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز.





بينما يحتل المنتخب الجابوني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويقبع المنتخب الأنجولي في المركز الأخير بدون نقاط.





ويأتي ترتيب المجموعة على النحو التالي :





المركز الأول.. ليبيا 6 نقاط

المركز الثاني.. مصر 4 نقاط

المركز الثالث.. الجابون نقطة