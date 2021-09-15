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باريس سان جيرمان يتعثر أمام كلوب بروج في الظهور الأول لـ "MMN"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:09 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
وكالات
عجز ليونيل ميسي عن ترك بصمة مبهرة مع باريس سان جيرمان الذي افتقر هجومه القوي للإلهام خلال تعادل محبط 1-1 مع مضيفه كلوب بروج في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

باريس سان جيرمان يتعثر أمام كلوب بروج

وفي أول مشاركة أساسية له مع الفريق الفرنسي سدد المهاجم الأرجنتيني في إطار المرمى لكن بعيدا عن ذلك لم يقدم مستواه المعهود كما خيب نيمار وكيليان مبابي، الذي صنع الهدف الأول لأندير هيريرا في الشوط الأول قبل استبداله للإصابة بين الشوطين، الآمال.

وبدا بروج، الذي تعادل قبل نهاية الشوط الأول هبر هانز فاناكن، أكثر شراسة وأتيحت له أخطر الفرص أمام سان جيرمان الذي افتقد الجودة والتركيز في الدفاع.

وبهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي المجموعة الأولى بعد فوز كبير 6-3 على لايبزيغ.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال أوروبا نيمار ميسي مبابي بدوري أبطال أوروبا

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