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مانشستر سيتي يسحق لايبزيج بنصف دستة أهداف في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:10 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه لايبزيغ الألماني 6 - 3، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تعثر باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعادل 1- 1 أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي.

مانشستر سيتي يسحق لايبزيج بنصف دستة أهداف

وفي المباراة الأولى، تقدم الهولندي ناثان آكي لمانشستر سيتي في الدقيقة 16، قبل أن يتكفل نوردي موكيلي لاعب لايبزيغ بتسجيل الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 42 سجل كريستوفر نكونكو الهدف الأول لفريق لايبزيغ، قبل أن يسجل الجزائري رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 سجل نكونكو الهدف الثاني له ولفريق لايبزيغ، قبل أن يعود سيتي لتسجيل الهدف الرابع عبر جاك غريليش في الدقيقة 56.

وسجل نكونكو الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 73، لكن جواو كانسيلو سجل الهدف الخامس لسيتي في الدقيقة 75، ثم اختتم البرازيلي غابرييل خيسوس سداسية فريقه في الدقيقة 85.

وأكمل لايبزيغ المباراة بعشرة لاعبين، بعد تعرض لاعبه أنخلينو للطرد في الدقيقة 79 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

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