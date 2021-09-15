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في مباراة دراماتيكية.. ليفربول يقهر ميلان 3-2 بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا صعبًا ودراماتيكيًا على ميلان الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب آنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لم يتأخر أصحاب الأرض كثيرا من أجل اكتشاف الطريق لشباك الفريق اللومباردي وتقدم بهدف أول بعد 9 دقائق بمساعدة النيران الصديقة بهدف الكندي فيكايو توموري بالخطأ في مرماه.

خمس دقائق مرت كاد بعدها "الريدز" أن يعززوا من تقدمهم بهدف ثان، إلا أن النجم المصري محمد صلاح أهدر ركلة جزاء.


منحت هذه اللقطة لاعبي ميلان معنويات كبيرة، ليتمكنوا من قلب الطاولة على أصحاب الضيافة في غضون دقيقتين، أولا بهدف التعادل عن طريق المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة 42، ثم بعدها بدقيقتين بهدف التقدم بتوقيع للاعب الوسط الإسباني الواعد براهيم دياز، ليدخل الفريق الإيطالي للاستراحة متقدما في النتيجة.

ولكن بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، صحح "مو" صلاح خطأه وسجل هدف التعادل لليفربول.

وفي الدقيقة 69 سجل القائد جوردان هندرسون هدف التقدم لكتيبة الألماني يورجن كلوب، ليحافظ الفريق على تقدمه هذه المرة حتى نهاية المباراة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، أهدر أتلتيكو مدريد الإسباني نقطتين ثمينتين في عقر داره بتعادله سلبيا أمام بورتو البرتغالي على ملعب (واندا ميتروبوليتانو).

وبهاتين النتيجتين، ينفرد بطل أوروبا في 2019 بصدارة المجموعة مبكرا بثلاث نقاط، فيما يأتي أتلتيكو وبورتو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنقطة.

بينما يقبع "الروسونيري" في قاع الترتيب بدون رصيد.

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