تعرف على رسالة محمد عبدالوهاب لمدحت صالح.. وماذا اطلقوا عليه نجوم الزمن الجميل

روى الفنان مدحت صالح عن مواقف جمعته مع نجوم الزمن الجميل والفنان الكبير محمد عبد الوهاب، وذلك من خلال برنامج سهرانين الذي يقدمه الفنان أمير كرارة اليوم الخميس، على قناة ON.



قال الفنان مدحت صالح إنه كان يغنى فى بدايته مع "باند غربى" فى أحد أماكن السهر، كان يتردد عليها نجوم الغناء والتلحين فى ذلك الوقت وأطلقوا عليه "محمد أبو حمالات".



وأضاف "مدحت" قائلًا:"كان أول لقاء بيني وبين الفنان الكبير محمد عبدالوهاب كنت بغنى مع أبلة فضيلة، وكان عندى 16 سنة، غنيت قدامه حاجة لرياض السنباطى، وقال لى بالفرنسية "ثرى ومؤثر".