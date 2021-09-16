أحمد عباس: الوقوف أمام عمرو يوسف في وعد إبليس شرف كبير

يشارك الفنان الشاب أحمد عباس القاضي فى مسلسل "وعد إبليس" مع النجم عمرو يوسف ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة



وأعرب أحمد عباس القاضي عن سعادته بالوقف أمام عمرو يوسف، مؤكدا على أنه شرف كبير، لافتا إلى أن سيبذل كل جهده في تجسيد الدور المكلف به لإعجاب عمرو يوسف.



والمسلسل كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات الإلكترونية، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط، ومن المقررعرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الكبرى.



ويدخل عمرو يوسف عالم ودراما السحر من منظور جديد، فى مسلسل "وعد إبليس"، حيث يجسد شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.



ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث العمل رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض.



يذكر أن "وعد إبليس" يشارك في بطولته كل من رزان مغربى ومريم الخشت ومحمد مرزيان ومها أبو عوف وآخرون ومن إخراج البريطاني كولين تيج.