تعرف على آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك





يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الفترة المقبلة.





تمديد عقد أشرف بن شرقي





ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب في الفترة المقبلة مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لبحث تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.





ويحق للنجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.





من جانبه تمسك النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار علي أن يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد.





وطلب النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي وضع شرط بأحقيته في فسخ تعاقده من طرف واحد في حالة تأخر قسط واحد من مستحقاته.





ويرفض مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك الموافقة على بند فسخ العقد من طرف واحد وتمسكت بتطبيق لوائح الفيفا في حالة تأخر المستحقات والتي تنص علي أحقية اللاعب بفسخ تعاقده في حالة تأخر صرف 3 أقساط متتالية.



