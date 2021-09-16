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غدا.. عرض فيلمي "وهم كوتار" و"الشاشة الزرقا" في سينما الهناجر بالأوبرا

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 12:55 ص
سينما الهناجر
سينما الهناجر
منار أشرف داود
يعرض غدًا الخميس الموافق 169، الفيلم الروائي القصير،"وهم كوتار"، للمخرج برهان حنفي، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، بسينما الهناجر.

كما يعرض أيضا فيلم،"الشاشة الزرقا"،للمخرج أحمد داود، بسينما الهناجر، كما يتضمن عرض الأفلام ندوة لمناقشة كواليس وأحداث الفيلمين مع الجمهور والنقاد والصحفيين والمختصين بمجال صناعة السينما وصناع الافلام
ويقام ذلك تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية وتحت إشراف الدكتورة مني الصبان مديرة مدرسة السينما والتليفزيون.

الكلمات المفتاحية

وهم كوتار سينما الهناجر دار الأوبرا الشاشة الزرقاء آلفجر

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