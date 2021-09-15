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الرئيس السيسي: تجديد الخطاب الديني لا يتحقق في عام

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كساب أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تجديد الخطاب الديني أو بناء الوعي لا يمكن أن يتحقق في عام أو ثلاثة بغض النظر عن الأدوات المستخدمة.

وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن المصريين خلال آخر 10 سنوات خاضوا تجربة مهمة، أدت لبناء حجم كبير من الفهم، وعدم الانقياد الأعمى للدين.

وتابع:" اللي عمل الدين ربنا، واللي عمل الوجود ربنا، هل تفتكر أن ربنا ممكن يعمل دين يصطدم مع التطور، ربنا عمل الدين قابل للتطور مع مجريات الحياة، الصلاة وثوابت الدين لن تتغير، ولكن فهمك لأوضاعك والتحضر الإنساني للدين يتغير".

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