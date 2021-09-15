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السيسي: اصطدام الحضارة مع الدين ليس عيبًا في الدين
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 11:41 م
كساب أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأوائل تصدوا لقضية تجديد الخطاب الديني، واستخدموا الفقه لحل مسائل عصرهم، معقبًا: "لكننا للأسف لم نستطع فعل هذا الأمر، ونتعامل بثقافة قديمة مع قضايا هذا العصر، إحنا بنظلم الدين، وحكمة ربنا".
وتابع "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء: "ربنا عمل كل الأديان السماوية، وعمل الحضارة، وإحنا عندما اعتدنا على هذه الحضارة، افتكرنا إننا اللي عملناها، اصطدام الحضارة مع الدين ليس عيبًا في الدين، ولكن عيب في فهمنا للدين".