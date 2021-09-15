السيسي: اصطدام الحضارة مع الدين ليس عيبًا في الدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأوائل تصدوا لقضية تجديد الخطاب الديني، واستخدموا الفقه لحل مسائل عصرهم، معقبًا: "لكننا للأسف لم نستطع فعل هذا الأمر، ونتعامل بثقافة قديمة مع قضايا هذا العصر، إحنا بنظلم الدين، وحكمة ربنا".



